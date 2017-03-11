Поднял "зажигалку" с земли - в полиции сообщили шокирующие подробности смертельного ЧП в Углегорске

11.03.2017 19:15

Сегодня в Угледаре Донецкой области погиб 12-летний ребенок. Тело мальчика обнаружили на дороге возле девятиэтажки с взрывными травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции сообщили шокирующие подробности смертельного ЧП.

Их было двое - детей, которые нашли предмет, похожий на боевую гранату, в центре города. Друг погибшего, 10-летний Дима, спасся только благодаря урокам безопасности, которые проводили в школе полицейские - он знал, какую опасность представляет боеприпас, и пытался убедить друга не трогать его, но тот не послушался ... По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что дети шли домой из школы искусств. По дороге 12-летний Назар нашел гранату.

- Он начал раскручивать ее, посмотрел, что внутри. Закрутил. Он подумал, что это зажигалка, а я же предупреждал, говорил ему, что это граната. Он все равно думал, что это зажигалка, хотел потянуть за чеку, чтобы увидеть огонь. Я отвернулся и быстро пошел. А у него граната взорвалась в руках, меня оглушило, я побежал домой, - рассказывает Дима, который учится в 4 классе.

10-летний ребенок в своем возрасте хорошо знает, как выглядят те или иные взрывоопасные предметы и их нельзя брать в руки, даже если те выглядят, как игрушки. Об этом детям постоянно рассказывают в школе сотрудники полиции. И именно эти советы правоохранителей сегодня спасли жизнь мальчику.

К несчастью, его друга подвела детская любознательность. Он не дошел до дома буквально несколько метров, от тяжелых ранений ребенок скончался на месте.

Дома его ждали 11-летний брат и мать, которая в одиночку воспитывает сыновей. Она не понимает, как такое могло произойти, ведь она часто говорила с детьми об опасности оружия и боеприпасов.

"Мне позвонила мама из родительского комитета и сказала, что что-то случилось, Я сразу прибежала. И когда увидела подошву, то сразу поняла, что это мой ребенок там лежит ... Рассказала младшему сыну, как погиб его брат и попросила, если он где-то что-то увидит - пусть это будет игрушка, чтобы никогда к этим предметам не касался и позвал взрослого, чтобы он вызвал полицию", - говорит женщина.

Безутешная мать уверена - чтобы такого не случалось, нужно постоянно говорить с детьми.

"Прежде всего об этом нужно говорить родителям – ведь что ни говори, а дети все равно сделают свое. Поэтому нужно очень много говорить с детьми об этом", - говорит мать погибшего мальчика.

Ребенок был спокойным, домашним, мальчик был талантливый, хорошо рисовал и ходил в школу изобразительного искусства.

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай. Проверка обстоятельств гибели ребенка продолжается.

С начала боевых действий в Донецкой области в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами пострадали 11 детей - 5 погибли, 6 получили ранения.

Полиция усиливает работу с детьми по всей области, чтобы предотвратить такие случаи и спасти детские жизни.