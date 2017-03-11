Работникам "отжатого" "Донбасс Паласа" установили "национализированную" зарплату

11.03.2017 14:43

Работники элитного донецкого отеля "Донбасс Палас", который на минувшей неделе террористы "ДНР" "отжали" у олигарха Рината Ахметова, получили шокирующее сообщение о том, что их зарплаты будут резко уменьшены и переведены в рубли. Об этом стало известно из сообщений местных жителей, распространяемых в соцсетях.

Дончане пишут, что роскошный отель давно принадлежал Ринату Ахметову, причем даже при полном простое гостиницы после начала войны его работники официально получали стабильную зарплату в гривнах. Однако после разрекламированной "национализации" работники были шокированы тем фактом, что их зарплаты будут резко уменьшены и переведены в российские рубли. Пользователи сообщают, что вместо 4000 гривен все они будут получать уменьшенный оклад в 4000 рублей.





