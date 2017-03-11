Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Работникам "отжатого" "Донбасс Паласа" установили "национализированную" зарплату

11.03.2017 14:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Работникам "отжатого" "Донбасс Паласа" установили "национализированную" зарплату

Работники элитного донецкого отеля "Донбасс Палас", который на минувшей неделе террористы "ДНР" "отжали" у олигарха Рината Ахметова, получили шокирующее сообщение о том, что их зарплаты будут резко уменьшены и переведены в рубли. Об этом стало известно из сообщений местных жителей, распространяемых в соцсетях.

Дончане пишут, что роскошный отель давно принадлежал Ринату Ахметову, причем даже при полном простое гостиницы после начала войны его работники официально получали стабильную зарплату в гривнах. Однако после разрекламированной "национализации" работники были шокированы тем фактом, что их зарплаты будут резко уменьшены и переведены в российские рубли. Пользователи сообщают, что вместо 4000 гривен все они будут получать уменьшенный оклад в 4000 рублей.



Фото: https://uk.wikipedia.org

Теги: Донецк, Донбасс, отель, зарплата, рубль, Донбасс Палас, уменьшение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх