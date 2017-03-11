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"Русская весна" похоронена, повторить ее в Украине могут только одним методом
Какова опасность повторения в Украине "русской весны" и возрождения проекта "Новороссия"? На этот вопрос ответил российский оппозиционный политик Константин Боровой на obozrevatel.com.
Боровой считает, что проект "Русская весна и Новороссия" благополучно похоронен.
"Я думаю, благодаря реалиям, которые показали его абсолютную бесперспективность, абсолютную лживость. Эффект от этой "русской весны" был связан со многими страданиями для граждан Украины и в общем для граждан России тоже – для тех, кто были включены в него и захвачены этим вихрем. Многих из них уже нет в живых. Поэтому много оптимизма результаты этой "русской весны" не вызывают", - говорит политик.
Боровой предполагает, что она может быть повторена только силовыми методами – собственно, как и в прошлый раз.
"Но если в прошлый раз была хотя бы видимость какой-то слабой поддержки граждан, то сейчас у меня такое ощущение, что это вызовет и протесты, и сопротивление, и противостояние со стороны того, кого пытаются включить в этот "русский мир", - резюмирует политик.
Фото: https://www.obozrevatel.com/
Теги: политика, Донбасс, война, Константин Бромберг, русская рулетка, Новороссия
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