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Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"
11.03.2017 15:09
В субботу 11 марта состоится второй матч полуфинальной серии между "Донбассом" и "Кривбассом".
Игра начнется в 17:00 на дружковской Ледовой арене "Альтаир". В прямом эфире игру покажет спортивный телеканал XSPORT. Онлайн трансляция встречи будет доступна на странице популярного портала XSPORT.ua. Также перед матчем состоится экспертная live-студия, которая начнется в 16:40.
Следить за ходом встречи онлайн можно на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, игра, хоккей, команда
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