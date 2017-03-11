Сегодня состоится матч плей-офф "Донбасс" - "Кривбасс"

11.03.2017 15:09

В субботу 11 марта состоится второй матч полуфинальной серии между "Донбассом" и "Кривбассом".



Игра начнется в 17:00 на дружковской Ледовой арене "Альтаир". В прямом эфире игру покажет спортивный телеканал XSPORT. Онлайн трансляция встречи будет доступна на странице популярного портала XSPORT.ua. Также перед матчем состоится экспертная live-студия, которая начнется в 16:40.



Следить за ходом встречи онлайн можно на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.