Украинская разведка сообщила о потерях российских военных на Донбассе

11.03.2017 14:07

На оккупированном части Донбасса в результате подрыва на минах погибли 4 российских военных и 3 получили ранения.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает: «В районе н.п.Желобок Попаснянского района во время попытки создания прохода в минном поле для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп вследствие подрыва на взрывном устройстве погибли четверо военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ и три ранены».

Известно, что командир бригады, чьи военные пострадали, пытался скрыть данный факт и распорядился доставить убитых и раненых в разных лечебные учреждения.