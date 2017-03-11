В "ДНР" решили помогать землякам по всей Украине

11.03.2017 11:13

В так называемой "Донецкой народной республике" заработал фонд "Единый Донбасс". Он был создан самопровозглашенными лидерами боевиков для того, чтобы поддерживать "соотечественников" на территории, которая остается под контролем Киева, сообщают сепаратистские СМИ.

"С 9 марта в Донецкой Народной Республике начал свою работу Фонд "Единый Донбасс". Организация была создана по распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко для реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса", — сообщили в администрации "главы ДНР".

По данным администрации, возглавил объединение активист общественного движения "Донецкая Республика" Вадим Енгалычев. Фонд расположен в Донецке на улице Артема, 97, офис 303.

"Наш Фонд полностью готов к работе. Как и заявлял Глава ДНР Александр Захарченко, ни один человек, нуждающийся в помощи и проживающий на территории, подконтрольной Украине, не будет забыт. Мы – дончане – единый народ и мы не позволим чужакам-фашистам, наводнившим Донбасс, нас разделить", — цитирует Енгалычева пресс-служба администрации.