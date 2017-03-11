В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы

11.03.2017 17:24

В центре оккупированного Донецка открыли сервисный-центр "Феникса". Об этом сообщают дончане в соцсетях.

"#Донецк б.Пушкина 23 открытие сервис-центра "Феникс". Трио зазывалок-танцорок - напоминали фриков: а-ля мальчик в центре - супер", - написал блогер Александр Чернов.

Блогер также отметил, что "директор "Феникса" Рудниченко "своим" в сервис-центр ходить не рекомедует: "там МГБ базу и жесткую проверку ведут с 1 дня".

(Орфография и стилистика автора сообщений сохранены).