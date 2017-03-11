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Архив - Донецкая область

В Донецке распространяются слухи о том, что боевики начали резать на металл ДМЗ

11.03.2017 10:35
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В Донецке распространяются слухи о том, что боевики начали резать на металл ДМЗ

Жители Донецка напуганы слухами о том, что боевики «ДНР» уже начали распиливать остановившийся Донецкий металлургический завод на металлолом. Об этом они пишут в социальных сетях.

По словам дончан, якобы завод остановился полностью, и уже «начался увлекательный процесс резки на металл».

В то же время другие горожане успокаивают напуганных: еще два дня назад они слышали гудок ДМЗ, и пока на заводе не видно никаких следов грабежа.

«Никто ничего резать не будет. Нусенкис не даст», — написал один из комментаторов.

«Нет, Донецксталь не режут, пока отправили всех в оплачиваемый отпуск, нет сырья. Но как будет дальше, никто не знает», — добавил другой автор.

(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, завод, металлолом, боевики
 
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