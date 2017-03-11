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В Донецкой области обнаружены тайники с оружием (ФОТО)
11.03.2017 11:25
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в двух местах Донецкой области спрятанные боеприпасы.
Как сообщает пресс-центр СБУ, один тайник был обустроен в так называемой «серой зоне» — в заброшенном доме в районе села Водяное Ясиноватского района. Сотрудники спецслужбы изъяли из этого схрона почти тысячу боеприпасов калибра 30 мм и более 50 звеньев для орудийной ленты.
А вблизи Красногоровки оперативники СБУ обнаружили в одном из водоемов герметичный пакет, в котором хранились граната РГО с запалом, выстрел и стабилизатор полета от гранатомета.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Фото: https://ssu.gov.u
Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, СБУ, тайник
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