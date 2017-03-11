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В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень
В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило телефонное сообщение от работников железной дороги о том, что около 22.00 часов ночи на территории железнодорожного пути в Дружковке был травмирован неизвестный молодой человек.
От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранителями было установлено, что погибшим является 19-летний местный житель. Cообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области
По предварительным данным поздно вечером молодой человек шел в город из с. Яковлевка. Чтобы сократить путь, решил пересечь железнодорожное полотно в неустановленном месте, разговаривая при этом по мобильному телефону. Пренебрегая элементарными мерами безопасности, парень не услышал, как резервный электропоезд начал свое движение.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, Дружковка, мужчина, гибель, электровоз
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