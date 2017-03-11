- ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки18:36
- В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины18:13
- В Краматорске полиция накрыла наркопритон17:48
- Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки17:31
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы17:24
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?17:18
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины
Два снаряда разорвались в 30 метрах от автомобилей СММ ОБСЕ на окраинах оккупированного боевиками террористической группировки "ДНР" поселка Пикузы Донецкой области, сообщили в пресс-службе Миссии, пишет zn.ua.
"В 13:52 патруль Миссии услышал свистящий звук, после чего последовал удар примерно с 30 метров на север от автомобилей СММ. Ориентировочно через 6-10 секунд наблюдатели услышали второй удар также за 30 м от автомобилей СММ. Снаряд разорвался на приусадебном участке с юго‑западной стороны дома, расположенного примерно за 40-50 метров на северо-восток от блокпоста "ДНР".
Автомобили СММ накрыло грунтом, разлетевшийся в результате второго взрыва снаряда при ударе о землю", — говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Наблюдатели предположили, что это могли быть 82-миллиметровые минометные мины. О пострадавших во время инцидента информации нет.
Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ с помощью воздушного наблюдения обнаружили около 16 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", которые дислоцируются в районе подконтрольного боевикам "ЛНР" Хрустального (бывшего Красного Луча).
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, снаряды, Коминтерново
- Донбасский фронт: наблюдатели ОБСЕ неприятно удивили
- ОБСЕ зафиксировала возле позиции боевиков "ЛНР" флаги РФ, войск ВДВ и ВМС РФ
- Россия грозит "новым масштабом конфликта" на Донбассе
- Бывший воин АТО развенчивает "идиотские мифы и глупости" о наблюдателях ОБСЕ
- Боевики угрожают и применяют насилие к наблюдателям ОБСЕ на Донбассе
- "Позиции сторон конфликта находятся очень близко друг к другу", - ОБСЕ тревожит ситуация на Донбассе
- ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки18:36
- В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины18:13
- Появились сведения о попавших в плен боевиков "ЛНР" украинских разведчиках (ВИДЕО)18:06
- В Краматорске полиция накрыла наркопритон17:48
- Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки17:31
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы17:24
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?17:18
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки18:36
- В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины18:13
- Появились сведения о попавших в плен боевиков "ЛНР" украинских разведчиках (ВИДЕО)18:06
- В Краматорске полиция накрыла наркопритон17:48
- Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Авдеевки17:31
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы17:24
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?17:18
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Боевики из Ясиноватой обстреливают Авдеевку, город без света16:49
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть