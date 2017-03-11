В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины

11.03.2017 18:13

Два снаряда разорвались в 30 метрах от автомобилей СММ ОБСЕ на окраинах оккупированного боевиками террористической группировки "ДНР" поселка Пикузы Донецкой области, сообщили в пресс-службе Миссии, пишет zn.ua.

"В 13:52 патруль Миссии услышал свистящий звук, после чего последовал удар примерно с 30 метров на север от автомобилей СММ. Ориентировочно через 6-10 секунд наблюдатели услышали второй удар также за 30 м от автомобилей СММ. Снаряд разорвался на приусадебном участке с юго‑западной стороны дома, расположенного примерно за 40-50 метров на северо-восток от блокпоста "ДНР".

Автомобили СММ накрыло грунтом, разлетевшийся в результате второго взрыва снаряда при ударе о землю", — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели предположили, что это могли быть 82-миллиметровые минометные мины. О пострадавших во время инцидента информации нет.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ с помощью воздушного наблюдения обнаружили около 16 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", которые дислоцируются в районе подконтрольного боевикам "ЛНР" Хрустального (бывшего Красного Луча).



