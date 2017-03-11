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В оккупированном Харцызске от разрыва гранаты погибла женщина, есть раненые
11.03.2017 08:35
В оккупированном Харцызске в жилом квартале взорвалась граната. Инцидент произошел вчера, 10 марта, по ул. Краснознаменской, 75. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
«Взорвалась граната. Погибла женщина и еще раненые есть», — пишут пользователи.
«Женщину убило, еще кого-то выводили, ранен», — добавил другой автор.
(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).
Фото: news.mspravka.info
Теги: Донбасс, Харцызск, женщина, ранение, взрыв, граната, гибель
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