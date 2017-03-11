В оккупированных Донецке и Горловке из-за обстрелов повреждены дома

11.03.2017 09:59

Пять частных домов повреждены в поселке Трудовские Петровского района Донецка и в поселке Гольмовский под Горловкой в результате ночных обстрелов. Об этом сегодня сообщили "главы местных администраций", пишет один из сепаратистских сайтов.

"Ночными обстрелами в поселке Трудовские повреждено два частных жилых дома. По улице Зеленый Гай, 73 полностью сгорел дом из-за прямого попадания снаряда, а по улице Шестакова, 106 повреждены остекление и кровля", — сказал так называемый "глава" Петровского района Донецка Максим Жуковский.

В свою очередь, и.о. "главы администрации" Горловки Иван Приходько сообщил, что ночью под огонь попал поселок Гольмовский на северной окраине города. По словам Приходько, обстрелами там были повреждены три частных дома.



По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.