Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)

11.03.2017 19:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)

Представители руководства Национальной полиции и народные депутаты Украины вручили награды бойцам полка "Киев", после чего состоялся праздничный концерт с участием украинских групп и исполнителей, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В субботу, 11 марта, жители и гости Славянска поздравляли украинских добровольцев - тех, кто первыми отправились на войну с агрессором, посягнувшим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Они первыми взяли в руки оружие и выстояли против врага, который превосходил их по численности, по оснащению, был более опытным и подготовленным к боевым действиям.

Начиная с утра, на Соборной площади Славянска проходили праздничные мероприятия, участниками которых были бойцы полка "Киев", представители общественных организаций, жители и гости города. Все желающие могли осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней, попробовать кашу из настоящей полевой кухни, бесплатно обследоваться у медиков подразделения, посмотреть выставку "Искусство в АТО" и фотовыставку "Участники АТО".



Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Славянск, праздник, День автомобилиста
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх