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В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)
Представители руководства Национальной полиции и народные депутаты Украины вручили награды бойцам полка "Киев", после чего состоялся праздничный концерт с участием украинских групп и исполнителей, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
В субботу, 11 марта, жители и гости Славянска поздравляли украинских добровольцев - тех, кто первыми отправились на войну с агрессором, посягнувшим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Они первыми взяли в руки оружие и выстояли против врага, который превосходил их по численности, по оснащению, был более опытным и подготовленным к боевым действиям.
Начиная с утра, на Соборной площади Славянска проходили праздничные мероприятия, участниками которых были бойцы полка "Киев", представители общественных организаций, жители и гости города. Все желающие могли осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней, попробовать кашу из настоящей полевой кухни, бесплатно обследоваться у медиков подразделения, посмотреть выставку "Искусство в АТО" и фотовыставку "Участники АТО".
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Славянск, праздник, День автомобилиста
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- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
- Поднял "зажигалку" с земли - в полиции сообщили шокирующие подробности смертельного ЧП в Углегорске19:15
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- ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки18:36
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- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Вячеслав Аброськин опубликовал шокирующие фото последствий обстрелов Авдеевки (ФОТО)19:19
- Поднял "зажигалку" с земли - в полиции сообщили шокирующие подробности смертельного ЧП в Углегорске19:15
- В зоне АТО за день зафиксировано 39 вражеских обстрелов18:58
- ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки18:36
- В Донецкой области у автомобиля ОБСЕ разорвались мины18:13
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