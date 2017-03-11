В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)

11.03.2017 19:44

Представители руководства Национальной полиции и народные депутаты Украины вручили награды бойцам полка "Киев", после чего состоялся праздничный концерт с участием украинских групп и исполнителей, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В субботу, 11 марта, жители и гости Славянска поздравляли украинских добровольцев - тех, кто первыми отправились на войну с агрессором, посягнувшим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Они первыми взяли в руки оружие и выстояли против врага, который превосходил их по численности, по оснащению, был более опытным и подготовленным к боевым действиям.

Начиная с утра, на Соборной площади Славянска проходили праздничные мероприятия, участниками которых были бойцы полка "Киев", представители общественных организаций, жители и гости города. Все желающие могли осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней, попробовать кашу из настоящей полевой кухни, бесплатно обследоваться у медиков подразделения, посмотреть выставку "Искусство в АТО" и фотовыставку "Участники АТО".



