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В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок
Предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области. Первыми на место прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, которые находились неподалеку и услышали громкий хлопок. Сейчас на месте трагедии работает полиция.
Взрыв произошел около 13.50 на ул. 30 лет Победы. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.
Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.
Фото: sharij.net
Теги: Донбасс, ребенок, Угледар, взрыв
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