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Архив - Донецкая область

В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок

11.03.2017 15:19
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В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок

Предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области. Первыми на место прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, которые находились неподалеку и услышали громкий хлопок. Сейчас на месте трагедии работает полиция.

Взрыв произошел около 13.50 на ул. 30 лет Победы. Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.

Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Угледарского отделения полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев. Район оцеплен, полиция обеспечивает безопасность людей.

 


Фото: sharij.net

Теги: Донбасс, ребенок, Угледар, взрыв
 
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