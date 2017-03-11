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Архив - Донецкая область

В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще 16 были ранены или травмированы

11.03.2017 13:12
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В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще 16 были ранены или травмированы

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, который транслировал "112 Украина".

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще 16 получили ранения и травмы", - сообщил он.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, ВСУ
 
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