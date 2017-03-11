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Архив - Донецкая область

Военное радио «Армия FM» расширяет зону вещания

11.03.2017 13:35
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Военное радио «Армия FM» расширяет зону вещания

Военное радио «Армия FM» скоро получит право принимать участие в конкурсах на радиочастоте по всей Украине, пишут украинские СМИ.

 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил проект постановления правительства «О внесении изменений в положения о Министерстве обороны», согласно которому, ведомству разрешается создание телерадиоорганизаций.

«Это означает, что юридическое превращение «Армия FM» в радиостанцию с правом вещания за пределами зоны проведения АТО выходит на финишную прямую. В скором времени, радиостанция сможет принимать участие в конкурсах Нацсовета на получение радиочастот по всей стране», — сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.


Фото: informator.media

Теги: Донбасс, радио, АТО, зона
 
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