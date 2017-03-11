ВСУ готовы отразить атаки боевиков в районе Авдеевки

11.03.2017 18:36

Вооруженные силы Украины, несмотря на активизацию боевиков в районе Авдеевки, готовы отразить возможные вражеские атаки. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО.

"Город Авдеевка снова страдает от обстрелов российско-оккупационных войск из тяжелого вооружения. В очередной раз повреждены линии электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. По позициям украинских войск вблизи Авдеевки противник в течение дня применял танки и минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Доподлинно известно о попадания в жилые районы города. В результате попадания танкового снаряда разрушено квартиры в домах по улице Менделеева, 3 и 5, пострадавших среди гражданского населения нет", - отмечают в штабе.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях в готовности отразить возможные атаки врага", - говорится в заявлении.

Напомним, из-за обстрелов боевиков сегодня после обеда Авдеевка снова осталась без света. Кроме того, враг ведет огонь по жилым кварталам города.