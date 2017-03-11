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Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ
11.03.2017 22:37
Выборы в Донбассе могут состоятся, когда условия для их проведения будут отвечать критериям ОБСЕ. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью УНИАН, сообщает news.liga.net.
"Это значит, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и принимать участие в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность также брать участие в кампании", - сказал посол.
На следующей встрече в нормандском формате глава МИД Павел Климкин будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск.
Фото: news.liga.net
Теги: Донбасс, выборы, критерий, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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