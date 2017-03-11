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"Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
11.03.2017 08:26
Девочка из временно занятой террористами Макеевки Донецкой области Украины дала неожиданный ответ ведущему одного из российских телеканалов, на вопрос о разнице между украинцами и русскими.
Этот фрагмент интервью размещен на Твиттер-аккаунте “Четкий ТАСС”, передает сайт vsviti.com.ua.
Российский журналист, очевидно, рассчитывал услышать, что никакой разницы между сверстниками в украинской и российской школе девочка не заметила и, таким образом, подвести к утверждению о “едином народе”, который якобы составляют жители России и Украины. Однако впечатления юной украинки оказались совсем другими.
Девочка рассказала, что дети в ее родной Макеевке были добрее и поддерживали дружелюбную атмосферу, в то время как окружение в российской школе оказалось враждебным и нетерпимым. По словам маленькой украинки, за любой проступок здесь “загрызут”, причем в травле могут участвовать даже друзья. “Мой класс злой”, – говорит девочка.
Пользователи были восхищены честным ответом юной жительницы Донбасса и активно распространяют эту видеозапись.
Фото: www.shko.ru
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, Макеевка, россияне, отличие, украинец, девочка
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