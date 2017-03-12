- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
- Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара12:10
Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией
Участники блокады железнодорожных путей на Донбассе выдвинули ультиматум: до 2 апреля Кабинет министров Украины должен пересмотреть политику в отношении торговли с Россией и подписать договоры о поставках угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Об этом 10 марта на брифинге в Киеве сообщил представитель штаба Анатолий Виногородский, передают «Українські новини».
«До 2 апреля мы даем срок правительству подписать договоры о поставках угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Пересмотреть свою политику по торговле с Россией»,- сказал он.
По его словам, со 2 апреля активисты штаба начнут активную фазу блокады.
«Прежде всего, мы будем блокировать ввоз угля из России», – отметил он.
Штаб считает, что парламент должен принять законы о невозможности торговли с Россией.
«Мы будем ужесточать нашу блокаду», – подчеркнул Виногородский.
Он напомнил, что для прекращения блокады штаб требовал освободить украинцев из плена боевиков на Донбассе и принять закон об оккупированных территориях, однако они не были выполнены.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, уголь, блокада, ультиматум
- Блокада Донбасса: кому нужен донецкий уголь и куда его отправляют боевики
- Верховная Рада не признала новую Госдуму РФ
- Росія разом з Україною не підтримує блокаду Донбасу – експерт
- Блокада российских фур в Украине продолжается, несмотря на решение Кабмина (ВИДЕО)
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- "Братская помощь" - Россия не продает "республикам" бензин, зато снабжает фальшивыми рублями
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
- Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара12:10
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- Могут ли выборы во Франции заблокировать отмену виз для граждан Украины17:10
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Трампа16:30
- За выходные на Львовщине дважды осквернили памятники погибшим полякам16:10
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Совершенно неожиданно: названа следующая страна-мишень Путина15:30
- Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС15:11
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть