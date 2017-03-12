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Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией

12.03.2017 17:30
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Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией

Участники блокады железнодорожных путей на Донбассе выдвинули ультиматум: до 2 апреля Кабинет министров Украины должен пересмотреть политику в отношении торговли с Россией и подписать договоры о поставках угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Об этом 10 марта на брифинге в Киеве сообщил представитель штаба Анатолий Виногородский, передают «Українські новини».

«До 2 апреля мы даем срок правительству подписать договоры о поставках угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Пересмотреть свою политику по торговле с Россией»,- сказал он.

По его словам, со 2 апреля активисты штаба начнут активную фазу блокады.

«Прежде всего, мы будем блокировать ввоз угля из России», – отметил он.

Штаб считает, что парламент должен принять законы о невозможности торговли с Россией.

«Мы будем ужесточать нашу блокаду», – подчеркнул Виногородский.

Он напомнил, что для прекращения блокады штаб требовал освободить украинцев из плена боевиков на Донбассе и принять закон об оккупированных территориях, однако они не были выполнены.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, уголь, блокада, ультиматум
 
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