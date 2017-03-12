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Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
Главарь ЛНР Игорь Плотницкий может "уйти на почетную пенсию", в то время как главарь группировки ДНР Александр Захарченко — получить повышение до главаря объединенной ЛДНР. Такое мнение высказал российский диверсант, опальный экс-главарь боевиков ДНР Игорь Стрелков-Гиркин, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его профиль в Livejournal.
Гиркин написал, что из России на оккупированный Донбасс выехали комиссии по военной, административной, экономической и финансово-фискальной части. "Выводы этих комиссий (те, о которых известно) — "мрачнее некуда". В том числе и по персоналиям "великих борцов за народное дело" в обеих псевдо-государственных образованиях. Само-собой, все выводы можно легко переписать. И перекрашивать "с черного на белое" по приказу начальства будут те же самые люди, которые рисовали исходную картинку. Но, все-таки, тут как раз и передаются слухи о том, что "того, припекло" и "орг. выводы" на этот раз будут сделаны в сторону "радикальной замены" целого ряда персоналий", — написал он. Диверсант считает, что первым кандидатом на "пенсию" является Игорь Плотницкий: "Уж больно много людей убито и запытано по его приказу. И слишком много откровенных "патриотов единой Украины" пригрел он в своей администрации".
"Пан Захарченко же, благодаря безудержному пиару и вопреки четкому пониманию факта, что он никто иной, нежели очень вороватый дурак и безудержный балабол — имеет шансы не просто остаться на посту, но даже пойти на повышение — на пост главы "огрызка" Новороссии — новообъединенной ЛДНР. Тут за пана играет его внушительная физиономия и умение относительно складно трепаться — для красивой телевизионной картинки — он "самое то". И, к тому-же, продемонстрировал большую "гибкость", дошедшую до полной безпринципности. "Вертелся строго в соответствии с указаниями", — подчеркнул Стрелков. По его словам, при этом окружение Захарченко радикально "очистят от засевшего в нем махрового криминалитета и ахметовских клевретов", после чего некоторые лишатся не только постов, но и свободы. "Общая задача заключается в постепенном отказе руководства РФ от безальтернативного минского курса и в преобразовании оккупированного Донбасса в "новое Приднестровье", не столь жестко висящее "на шее" у Москвы в финансовом, экономическом и военном плане", — говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Стрелков, Захарченко, Плотницкий
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