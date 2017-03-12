На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных

12.03.2017 08:10

На Мариупольском направлении в результате боестолкновения с вражеской диверсионной группой погибли двое украинских военных.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

В целом, за минувшие сутки боевики 75 раз обстреливали позиции украинских военных.

На Мариупольском направлении под огонь артиллерийских систем крупного калибра попали позиции неподалеку от Николаевки. Из минометов боевики накрывали Славное, Гнутовое, Павлополь и Березовое. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов враг бил по защитникам Широкиного, Водяного, Талаковки и Красногоровки. Марьнка попала под огонь БМП и танка.

На Донецком направлении под огонь минометов оккупантов попали укрепления сил АТО, рядом с шахтой Бутовка, а также около Луганского и Невельского. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а позже также добавил и танк.

На Луганском направлении под огонь минометов попали позиции около Катериновки, Богуславского, Новоалексеевки, Попасной. Из стрелкового оружия и пулеметов боевики обстреляли Валуйское.

Источник 112.ua