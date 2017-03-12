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Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада
11 марта 2017 года в спорткомплексе «Портовик» Мариупольского порта состоялась традиционная спартакиада представительниц прекрасного пола, приуроченная к Международному женскому дню. Призовой фонд мероприятия, выделенный профсоюзным комитетом порта, превысил 20 тысяч гривен.
Традиционная женская спартакиада Мариупольского порта к 8 марта среди работниц и пенсионеров предприятия проводится на протяжении уже 20 лет и ежегодно собирает свыше сотни участниц. В этом году компетентному жюри, в составе которого был и многократный победитель и призер различных международных турниров по боксу Александр Гуров, предстояло определить лучших в трех дисциплинах: качание пресса, прыжки на скакалке и дартс.
«В современном мире наибольших успехов добиваются люди, которые ведут здоровый образ жизни. Поэтому мы всячески поддерживаем интерес наших сотрудников к спорту, - говорит директор Мариупольского МТП Александр Олейник. – Женская спартакиада открыта для портовичек всех возрастов. К примеру, самой старшей участнице пошел 70-й год. И очень приятно, что наши пенсионеры, которые посвятили большую часть своей жизни Мариупольскому порту, не только активно интересуются дальнейшими успехами родного предприятия, но и показывают пример молодым личными спортивными достижениями».
Справка:
ГП «Мариупольский морской торговый порт» входит в четверку крупнейших портов Украины и расположен на пересечении всех видов транспортных путей. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 17 млн. т грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км. Порт имеет современные терминалы и комплексы. Эффективность деятельности порта подтверждена сертификатами ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 и другими.
Теги: Донбасс, Мариуполь, порт, женщины, спартакиада
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