Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО

12.03.2017 13:30

Бойцы АТО говорят, что против них воюют профессиональные российские военные, а здешние наркоманы и алкоголики не смогут так обращаться с "артой", как это делают хорошо обученные пророссийские наемники. На Youtube-канале Военного телевидения, было показано несколько кадров с Авдеевской промзоны, за которую в последние дни идут ожесточенные бои, передает "Диалог. UA".

"Начинают с мелкого - 82 мм. Затем 120 мм. Затем выезжает танк. По работе их артиллерии, могу сказать, что донецкие наркоманы и алкоголики так не могут "валить". Там профессиональные командиры", - говорит на видео один из защитников Украины.

Также на этом видео видны те жуткие разрушения, которые получились в результате преступных обстрелов российского агрессора.