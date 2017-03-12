Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович

12.03.2017 22:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович

В оккупированном Донецке умер один из лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной Республики", и. о. спикера так называемого "Верховного совета ДНР" Владимир Макович. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на одиного из бывших руководителей т. н. "МИД ДНР" Бориса Борисова.
"Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости "ДНР", - отметил он.
Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал "ДНР" проходимцами, взявшими регион в заложники.
В июле 2014 года Макович арестовывался другими боевиками.
Источник 112.



Теги: Донецк, Донбасс, организатор, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх