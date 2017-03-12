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В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович
12.03.2017 22:27
В оккупированном Донецке умер один из лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной Республики", и. о. спикера так называемого "Верховного совета ДНР" Владимир Макович. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на одиного из бывших руководителей т. н. "МИД ДНР" Бориса Борисова.
"Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости "ДНР", - отметил он.
Также Макович известен тем, что зачитывал обращение к Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал "ДНР" проходимцами, взявшими регион в заложники.
В июле 2014 года Макович арестовывался другими боевиками.
Источник 112.
Теги: Донецк, Донбасс, организатор, ДНР
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