- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
- Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара12:10
- В Мариуполе пьяная женщина избила фельдшеров "скорой помощи" 11:30
В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе
В одном из населенных пунктов Великоновоселковского района Донецкой области минувшей ночью произошла стрельба, ранен местный житель. Об этом сказано в сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области.
О госпитализации мужчины с диагностированными многочисленными ранами грудной клетки полицейским сообщили медики. Предварительно было установлено, что неогнестрельные ранения мужчина получил в кафе в результате стрельбы.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделения полиции, которая установила, что этой ночью потерпевший (1974 года рождения) отдыхал в местном кафе. В то время другой посетитель (1992 года рождения) произвел выстрелы в кафельный пол. В результате плитка разлетелась, и ее осколками был ранен потерпевший. Мужчина был немедленно доставлен в больницу, где было подтверждено, что ранения вызваны осколками. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, кафе, полиция, стрельба
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
- Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара12:10
- В Мариуполе пьяная женщина избила фельдшеров "скорой помощи" 11:30
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- Могут ли выборы во Франции заблокировать отмену виз для граждан Украины17:10
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Трампа16:30
- За выходные на Львовщине дважды осквернили памятники погибшим полякам16:10
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Совершенно неожиданно: названа следующая страна-мишень Путина15:30
- Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС15:11
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть