Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе

12.03.2017 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе

В одном из населенных пунктов Великоновоселковского района Донецкой области минувшей ночью произошла стрельба, ранен местный житель. Об этом сказано в сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области.

О госпитализации мужчины с диагностированными многочисленными ранами грудной клетки полицейским сообщили медики. Предварительно было установлено, что неогнестрельные ранения мужчина получил в кафе в результате стрельбы.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделения полиции, которая установила, что этой ночью потерпевший (1974 года рождения) отдыхал в местном кафе. В то время другой посетитель (1992 года рождения) произвел выстрелы в кафельный пол. В результате плитка разлетелась, и ее осколками был ранен потерпевший. Мужчина был немедленно доставлен в больницу, где было подтверждено, что ранения вызваны осколками. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, кафе, полиция, стрельба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх