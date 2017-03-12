В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе

12.03.2017 16:50

В одном из населенных пунктов Великоновоселковского района Донецкой области минувшей ночью произошла стрельба, ранен местный житель. Об этом сказано в сообщении ГУ Нацполиции в Донецкой области.

О госпитализации мужчины с диагностированными многочисленными ранами грудной клетки полицейским сообщили медики. Предварительно было установлено, что неогнестрельные ранения мужчина получил в кафе в результате стрельбы.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Великоновоселковского отделения полиции, которая установила, что этой ночью потерпевший (1974 года рождения) отдыхал в местном кафе. В то время другой посетитель (1992 года рождения) произвел выстрелы в кафельный пол. В результате плитка разлетелась, и ее осколками был ранен потерпевший. Мужчина был немедленно доставлен в больницу, где было подтверждено, что ранения вызваны осколками. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник 112.ua