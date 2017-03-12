- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе
Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
"Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании", – заявил дипломат.
По его словам, участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны достичь политического решения, которое позволит провести эти выборы.
"И потом, на этой основе, Украина должна постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии международного сообщества", – отметил Мингарелли.
Дипломат также сообщил, что Евросоюз хочет принимать активное участие в процессе восстановления Донбасса. "Мы хотели бы быть во главе восстановления социальной и экономической инфраструктуры на Донбассе сразу же после того, как будет найдено политическое решение", – сказал Минарелли.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Европа, СМИ, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
- Кучма: перенос выборов на Донбассе - "долгоиграющая игра, которую нам необходимо выиграть, а не проиграть"
- РосСМИ сообщают, что в "ДНР" готовятся к выборам
- Версия Эль-Мюрида: Кремль на Донбассе уже ничего не решает
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Пушилин боится интервенции и оккупации (ВИДЕО)
- ДНРовцы считают, что могут договориться с Киевом о проведении местных выборов
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- Голландские власти выдворили из страны турецкого министра 09:30
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети