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В Мариуполе пьяная женщина избила фельдшеров "скорой помощи"
Сегодня ночью в Мариуполе 28-летняя пьяная женщина напала на бригаду "скорой помощи". Мариупольчанка вырвала волосы фельдшерам, разбила губу и расцарапала висок одной из них. Как рассказал главный врач городской станции экстренной медицинской помощи Валерий Закржевский, в 23.31 бригада "скорой" в составе двух фельдшеров прибыла на вызов на ул. Бахчиванджи. 28-летняя женщина жаловалась на рвоту с кровью. Как пояснила мариупольчанка, она пила пиво, виски и ела креветки в гостях у подруги. Затем ей стало плохо.
Медики приняли решение отвезти пострадавшую в горбольницу №2, где занимаются болезнями желудочно-кишечного тракта. В больнице женщина начала возмущаться, вести себя неадекватно, кричать и оскорблять медиков. Якобы ей медленно оказывали помощь.
Поскольку причины рвоты с кровью здесь не обнаружили, женщину отправили в ургентную больницу на консультацию к хирургу. Сегодня таковой являлась горбольница №1. По пути в больницу мариупольчанка возмущалась тем, что ее возят туда-сюда. Кричала. Не слушала наставления фельдшеров.
"Мы ее попросили лечь, а она села в позу лотоса. Мы боялись, что при движении она может травмироваться", - пояснила фельдшер.
Хирург осмотрел пациентку и направил в горбольницу №9, которая расположена по месту ее жительства (она прописана в Приморском районе).
Пик истерического состояния произошел, когда "скорая" ехала по пр. Ильича. Женщина требовала выпустить ее из "кареты скорой", угрожала разбить стекла.
Водитель остановил автомобиль. В это время женщина набросилась на фельдшеров. Сначала схватила за волосы одну, вырвав клок. Затем то же самое проделала с другой.
"Она схватила меня за волосы, ударила головой о свое колено, разбив губу. Затем она расцарапала висок", - рассказала пострадавший фельдшер.
Всю эту ситуацию записывал на мобильный телефон, сопровождавший женщину молодой человек.
После этого, женщина легла на землю у проезжей части и лежала так до приезда полиции. В сопровождении патрульных ее доставили в горбольницу №9. От лечения она отказалась и направилась домой.
Медики написали заявление в полицию.
"Вы знаете, я 12 лет работаю и такое в 1 раз! Она, наверняка употребляла не только алкоголь, но только это никак не проверить", - отметила фельдшер.
Валерий Закржевский уточнил, что пострадавшие фельдшеры пробыли на вызове 4 часа. Когда они вернулись, то находились в состоянии ситуационно-обусловленной невротической реакции и не могли продолжать работать на выездах.
"Это ведь далеко не первый такой случай, когда медики оказываются абсолютно не защищены от таких людей", - добавил главный врач станции экстренной помощи.
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, избиение, скорая помощь, фельдшер
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