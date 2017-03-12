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В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры
В Мариуполе мошенники продают несуществующие путевки отдыха за границей. Правоохранители зафиксировали два новых факта, по которым открыто уголовное производство, также еще одно сейчас находится на рассмотрении в суде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя.
Отмечается, что история создания мошеннической схемы берет начало с 2014 года. «Тогда туристической фирмой владела жена злоумышленника. После развода женщина оставила бизнес, все необходимое для его ведения и уехала в столицу, а экс-супруг решил продолжить семейное дело, однако на собственных условиях. Без правоустанавливающих документов, позволяющих заниматься продажей путевок, мошенник установил вывеску с новым названием фирмы в арендованном помещении прямо в центре Мариуполя. И уже через считанные дни в агентство начали обращаться клиенты», – детализируют правоохранители.
Стоимость одного тура составляла от 20 до 30 тыс. грн, однако ни один из покупателей так и не увидел заказанного путешествия. В 2016 году по 2 фактам противоправной деятельности была собрана достаточная доказательная база, уголовное производство, открытое за ч. 1, 2 ст. 190 «Мошенничество», было направлено в суд. Обманщика приговорили к 2 годам условно.
«Оставшись на свободе, осужденный возобновил бизнес и оставил без сбережений еще 4 мариупольцев. Однако и эти факты были задокументированы, а досудебное расследование завершено. Сейчас производство рассматривается в судебных органах. Подследственный находится под домашним арестом, а полиция в третий раз документирует его противоправную деятельность», – констатировали в полиции.
Правоохранители обращаются ко всем, кто так и не получил заказанной услуги в туристическом агентстве «5 звезд», с просьбой сообщить об этом в отдел полиции с целью всестороннего и полноценного проведения досудебного расследования.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, тур, полиция, мошенники
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