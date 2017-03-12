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Архив - Донецкая область

В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья

12.03.2017 21:35
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В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья

В Кремле решили переформатировать «Л/ДНР» по принципу непризнанного Приднестровья. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал российский политолог Валерий Соловей.

По сведениям политолога, стратегическая переоценка ситуации началась в Москве полтора месяца назад. Изменениям подверглись некоторые планы президента РФ Владимира Путина относительно «республик».

«В отношении Донбасса взят курс на его институционализацию – превращение в новое Приднестровье. Включать в состав России считается нежелательным и опасным», – пишет Соловей.

Эксперт также отметил, что среди прочего в Кремле рассчитывают на сосредоточенность Запада на его собственных проблемах, что приведет к ослаблению его влияния на постсоветском пространстве.

«В общем плане считается, что стратегический курс России себя оправдал: Запад не смог и не сможет повлиять на нее, у него отсутствует реалистическая стратегия в отношении России, Запад находится в состоянии сильной внутренней неопределенности, вызванной Трампом, Брекситом, кризисом ЕС и предстоящими выборами в Европе. Турбулентность внутри Запада, концентрация ЕС на собственных проблемах неизбежно приведут к ослаблению влияния Запада в постсоветском пространстве», – отметил Соловей.

«Несмотря на некоторую модификацию стратегии, цели российской политики остаются неизменными и кажутся более достижимыми, чем три года назад», – резюмировал политолог.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европейский союз, Путин, Приднестровье, ДНР, ЛНР
 
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