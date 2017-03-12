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Архив - Донецкая область

В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка

12.03.2017 12:30
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В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка

В результате вчерашнего обстрела боевиками "ДНР" было обесточено с. Николаевка Волновахского района, передает пресс-служба областной полиции.

Николаевка попала под обстрел вчера в 19:30. В селе повреждены дома 33, 35 на ул. Гагарина, перебита линия электроснабжения. Пострадавших нет.

Уже сегодня утром под обстрел попал частный сектор Марьинки, в частности дом № 60 на ул. Октябрьской.

Последствия артударов задокументированы, факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Группы полиции обходят пострадавшие районы, чтобы выявить все разрушения и жителей, которые нуждаются в помощи.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, Николаевка, ДНР, ЛНР, обстрелы
 
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