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Архив - Донецкая область

В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет

12.03.2017 08:50
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В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет

До сих пор не начато обещанное возведение телевышки в районе города Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), которая должна была обеспечить теле- и радиосигнал на неподконтрольный Донецк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

«Финансирование на строительство башни в Покровске (для вещания на Донецк) первый раз мы запросили еще в начале прошлого года. После чего получили 3 отказа от МинФина и 1 от Минэкономики. Затем обещали начать строительство в этом году. Пока ничего не происходит», – указала Попова.

Также она дополнила, что правительство одной из стран Западной Европы еще осенью 2016 года безвозмездно предложила Украине выбрать из 150-ти 20 цифровых передатчиков Т1, из которых 15 передатчиков подлежат перенастройке под формат Т2, распространенный в Украине и, в частности, в Донецкой области. «Есть очень высокой мощности. К сожалению, до сих пор (уже более 5 месяцев эти передатчики не выбраны). Вчера мне сообщили, что возможно выбрали 5. Почему не 20, мне так и не объяснили.

И Комиссия, которую я возглавляла, и которая еженедельно рассматривала по 25 вопросов, к сожалению сейчас еженедельно не собирается и соответственно такое количество вопросов не рассматривает даже за квартал. Поэтому темп установки новых передатчиков существенно уменьшился. В среднем требуется 6 месяцев для оформления документов, получения дотационного или закупки нового передатчика и его включения», – констатировала Попова.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, телеканалы, строительство, телевышка, Покровск (Красноармейск)
 
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