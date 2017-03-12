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Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара

12.03.2017 12:10
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Водоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, воду намерены подавать по графику из резервуара

В настоящее время централизованное водоснабжение Авдеевки по-прежнему отсутствует, сообщила в эфире "112 Украина" спикер ГУ ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

"По состоянию на 10:00 централизованное водоснабжение города отсутствует. Решается вопрос о подаче воды по графику из резервного питьевого резервуара.

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода. Объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем электропитания, обеспечены энергией дизельных генераторов ГосЧС", - отметила она.

По ее словам, для очистки территории города от взрывоопасных предметов направлена пиротехническая группа ГосЧС Украины в количестве 5 человек и 2 единиц техники.

"Предварительно ремонтно-восстановительные работы будут проводиться при наличии коридора и гарантии безопасности сотрудников", - добавила спикер ведомства.

По словам Вероники Бахал, пока договоренности о "режиме тишины" в Авдеевке нет. "Сейчас такой информации нет, договоренности нет", - отметила она.



Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, водоснабжение, график
 
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