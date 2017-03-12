- Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада18:30
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО
Военные ВСУ отмечают, что обострение ситуации в районе Марьинки и Красногоровки на Донбассе связано с недавно проведенной ротацией у боевиков, сообщает Военное телевидение Украины.
"За последнее время обстановка на направлении Марьинка – Красногоровка обострилась. Ребята на передовой связывают это с недавно проведенной ротацией у боевиков. Агрессия оккупантов обусловлена тем, что они уже "познакомились" с нашими бойцами несколько месяцев назад и навсегда запомнили "гостеприимство" ребят", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на провокации боевиков, и полное игнорирование ими Минских договоренностей, наши армейцы уверенно держат оборону и дают адекватный ответ оккупантам.
Также военные зафиксировали активизацию вражеских диверсионных групп на Донбассе.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики 75 раз обстреляли позиции украинских военных.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Великобритания ждет выборов в оккупированном Донбассе. Но не таких, как хотят сепаратисты
- В Украине пояснили, как оккупанты могут прорвать на Донбассе оборону
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Кабмин утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее
- Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада18:30
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Правила безопасного секса на войне14:50
- В Мариуполе турагентство «5 звезд» продавало несуществующие загрантуры14:30
- Оккупанты готовят диверсантов14:10
- Там профессиональные командиры: боец АТО развеял миф о гражданской войне на Донбассе. ВИДЕО13:30
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте12:50
- В результате вчерашних обстрелов обесточено с. Николаевка, сегодня утром под огонь попала Марьинка12:30
- Эрдоган обвинил страны Запада в финансировании террористов18:50
- Спортсменки, активистки и просто красавицы: в Мариупольском порту прошла традиционная женская спартакиада18:30
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев18:10
- Высший совет правосудия впервые разрешил арест судьи17:50
- Блокада Донбасса: активисты озвучили ультиматум власти на торговлю с Россией17:30
- Могут ли выборы во Франции заблокировать отмену виз для граждан Украины17:10
- В Донецкой обл. произошла стрельба в кафе16:50
- В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Трампа16:30
- За выходные на Львовщине дважды осквернили памятники погибшим полякам16:10
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения» 15:50
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть