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Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону
Підрозділам української армії вдалося відтіснити ворога від Авдіївки і створити буферну зону, повідомило інформаційне агентство УНІАН з посиланням на заяву прес-офіцера 72-ї ОМБР ВСУ Олену Мокренчук, передає replyua.net.
Тим часом, обстріли Авдіївки ні на мить не вщухають. Ворог активно використовує заборонене Мінськими угодами важке озброєння. Зокрема, у неділю, 12 березня, бойовики двічі обстрілювали населений пункт із «Градів». Однак створення буферної зони дозволить уберегти від обстрілів зі стрілецької зброї та ручних гранатометів мирних жителів Авдіївки, підкреслила Мокренчук.
У свою чергу, у штабі АТО підтвердили безперервні обстріли Авдіївки зі зброї калібром понад 100 мм. Ворог обстрілює місто з танків, мінометів, систем залпового вогню «Град», великокаліберних кулеметів. По захисникам шахти «Бутівка» ворог гатив з бронетранспортерів і станкових гранатометів, позиції сил АТО біля Невельського, Верхньоторецька, Зайцеве, Дослідного і Кам'янки окупанти обстріляли з 82-міліметрових мінометів. По відверто знахабнілим окупантам українські бійці обґрунтовано відкривали у відповідь вогонь.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ
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