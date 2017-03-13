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Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі
Представництво Національної поліції на Донеччині повідомило про переведення підрозділів правоохоронців на поширений режим роботи через загострення ситуації в регіоні, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
В поліції зазначили, що в зв’язку з цим підвищено рівень контролю на місцевих блокпостах для виявлення нелегальної зброї, яку незаконно транспортують в зону військового конфлікту. Також в районах, де ведуться обстріли, задіяно слідчо-оперативні групи правоохоронців, які документують всі пошкодження та допомагають місцевим жителям впоратись з наслідками обстрілів сепаратистів. Крім того, в поліції зауважили, що для посилення охорони порядку в районах, де відсутнє електропостачання, правоохоронці будуть здійснювати посилені перевірки на дорогах на блокпостах для виявлення розвідувальних груп бойовиків, які можуть скористатись ситуацією і проникнути на підконтрольні Києву території.
Нагадаємо, наразі внаслідок чергових обстрілів Авдіївка вкотре залишилась без світла. Важливі об’єкти міста працюють завдяки підключенню до електрогенераторів.
Теги: Донбасс, полиция, обострение
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