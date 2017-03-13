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Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь
Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в сопровождении украинского коллеги Павла Климкина 13 марта посетит Мариуполь (Донецкая обл.) с рабочим визитом.
"Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко", - говорится в сообщении на сайте Мариупольского городского совета.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Ж.Ассельборн будет находиться в Украине с рабочим визитом 13-14 марта.
"Целью визита является углубление украинско-люксембургского политического диалога. Кроме того, важное внимание в ходе визита Ж.Ассельборна будет уделено анализу ситуации на Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России, а также сотрудничеству Украина-ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и функционирования Зоны свободной торговли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Люксембург, Мариуполь, МИД
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