Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь

13.03.2017 11:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в сопровождении украинского коллеги Павла Климкина 13 марта посетит Мариуполь (Донецкая обл.) с рабочим визитом.

"Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко", - говорится в сообщении на сайте Мариупольского городского совета.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Ж.Ассельборн будет находиться в Украине с рабочим визитом 13-14 марта.

"Целью визита является углубление украинско-люксембургского политического диалога. Кроме того, важное внимание в ходе визита Ж.Ассельборна будет уделено анализу ситуации на Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России, а также сотрудничеству Украина-ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и функционирования Зоны свободной торговли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Люксембург, Мариуполь, МИД
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх