Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде

13.03.2017 11:10

Страшную находку обнаружили дети села Зачатовка на сельском огороде в выходные. Под камнями и куском шифера было обнаружено тело младенца.

Об этом сообщили в полиции ГУНП в Донецкой области.

Сообщение поступило в Волновахский отдел полиции в субботу вечером. На место срочно прибыла следственно-оперативная группа.

По словам экспертов, возраст ребенка - 1-4 дня. Причина смерти ребенка будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Чтобы установить мать умершего ребенка, полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий, опросили соседей, отработали все село в поисках женщин, которые были беременны в последнее время. В поисках были задействованы также кинолог со служебной собакой.

Утром оперативники установили мать ребенка. Оказалось, что она жила по соседству, однако никто не знал, что она была беременна. По словам женщины, она родила мертвого ребенка и закопала на чужом огороде, чтобы никто не узнал.

Правдивость ее слов установит следствие. Сейчас женщина доставлена в отдел полиции, с ней работают следователи и сотрудники ювенальной превенции.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: 0629.com.ua