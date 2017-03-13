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Разгон блокады: первые подробности и задержания
13.03.2017 19:23
Стали известны первые подробности разгона блокады
Как передает Politeka, их в Facebook сообщает Нардеп от «Батькивщины» Игорь Луценко.
По его словам, 16-й редут полностью разгромили. Он также пишет, что по его информации, около 30 человек задержали.
«В операции участвовали «титушки», СБУ и Нацгвардия — сначала редут был окружен, потом начались избиения и задержания, мобильные телефоны у участников блокировки забрали», — сообщает Луценко.
Ранее активисты торговой блокады оккупированных территорий Донбасса заявили, что их редут на станции Кривой Торец был разогнан силовиками.
Сегодня в штабе блокады сообщали, что новым заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным якобы был подписан приказ о силовом разгоне блокады торговли с Донбассом.
Теги: Донбасс, блокада, разгон, задержание, ДНР, ЛНР
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