- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР14:15
- У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть14:05
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть
У зв’язку з запровадженням тимчасового посиленого режиму безпеки на території Донецької та Луганської областей, у штабі АТО на даний момент розробляють механізм пропуску на Донбасі волонтерів. Про це у розмові з кореспондентами розповів керівник департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Шевченко Артем, передає replyua.net.
«Наразі підрозділи Національної гвардії та Національної поліції, виконуючи розпорядження штабу АТО, несуть посилену службу у зв’язку з введенням тимчасового посиленого режиму безпеки. Через це у волонтерів під час перетину блокпостів могли з’явитися деякі проблеми», - пояснив він. «Але незабаром штаб АТО знайде механізм для того, щоб уникнути цих проблем. При цьому не можна виключати того, що під час посиленого режиму безпеки волонтерів будуть пропускати за попередньої згоди штабу антитерористичної операції. Ми просимо вибачення за такі незручності. Допомога, яку надають волонтери, обов’язково має дійти до наших захисників», - наголосив Шевченко. Раніше повідомлялося, що на Донбасі у зв’язку з регулярними обстрілами проросійськими бойовиками важливих об’єктів інфраструктури та через активізацію ДРГ ОРДЛО рівень загрози проведення терактів збільшується.
Теги: Донбасс, АТО, волонтеры
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- Мариупольцы беспокоятся, что город будет сдан, и протестуют против отвода сил АТО из Широкино
- Бойня во вторник: террористы обстреливали ВСУ, оккупированные территории и рвались в атаку (ВИДЕО)
- "Чуть больше недели оставалось до дембеля", - волонтер сообщила о гибели бойца ВСУ на Донбассе
- Дарка Олифер сообщила подробности сегодняшних переговоров в Минске
- Волонтер Доник рассказал о горе-контрактниках
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР14:15
- У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть14:05
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Кровавое утро на столичной Оболони: подробности трагедии14:31
- Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР14:15
- У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть14:05
- Запрет охоты: браконьеров ждут неприятности13:55
- В СБУ анонсували проведення перевірки щодо Юлії Самойлової13:42
- Президента України просять заборонити російський рубль13:29
- Красные губы и тени: в кого пытаются превратить Савченко13:19
- Оккупанты активно строят новые укрепления у Горловки, - ИС13:00
- Ситуация в Авдеевке: город в изоляции — видео12:48
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Как связаны инсульт и игла