У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть

13.03.2017 14:05

У зв’язку з запровадженням тимчасового посиленого режиму безпеки на території Донецької та Луганської областей, у штабі АТО на даний момент розробляють механізм пропуску на Донбасі волонтерів. Про це у розмові з кореспондентами розповів керівник департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Шевченко Артем, передає replyua.net.



«Наразі підрозділи Національної гвардії та Національної поліції, виконуючи розпорядження штабу АТО, несуть посилену службу у зв’язку з введенням тимчасового посиленого режиму безпеки. Через це у волонтерів під час перетину блокпостів могли з’явитися деякі проблеми», - пояснив він. «Але незабаром штаб АТО знайде механізм для того, щоб уникнути цих проблем. При цьому не можна виключати того, що під час посиленого режиму безпеки волонтерів будуть пропускати за попередньої згоди штабу антитерористичної операції. Ми просимо вибачення за такі незручності. Допомога, яку надають волонтери, обов’язково має дійти до наших захисників», - наголосив Шевченко. Раніше повідомлялося, що на Донбасі у зв’язку з регулярними обстрілами проросійськими бойовиками важливих об’єктів інфраструктури та через активізацію ДРГ ОРДЛО рівень загрози проведення терактів збільшується.