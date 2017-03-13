Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України

13.03.2017 14:45

Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Захарченко Олександр підписав «указ», згідно з яким лінія розмежування на Донбасі стає «державним кордоном». Про це у понеділок, 13-го березня, повідомляє так зване «міністерство державної безпеки ДНР», передає replyua.net.



У повідомленні зазначається, що даний «документ» було ухвалено главою «ДНР» Олександром Захарченком ще 27-го лютого. «Встановити для лінії розмежування, яка проходить між Україною та Донецькою народною республікою, статус державного кордону ДНР», - зазначається у тексті «указу».



Згідно з даним «документом», тепер пропускні операції на лінії розмежування з боку російсько-терористичних військ будуть жорсткішими. «Під час переміщення фізичних осіб через державний кордон потрібно обов’язково проходити реєстрацію на пунктах прикордонного контролю Служби прикордонної охорони Міністерства державної безпеки ДНР», - йдеться в одному із пунктів «указу». Як повідомлялося, терористи ОРДЛО заявили, що від початку березня 2017 року всій підприємства з українською реєстрацією переходять під «зовнішнє управління» так званої «влади» «ДНР» та «ЛНР». Окупанти «віджали» українські підприємства у багатьох олігархів.