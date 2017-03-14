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Боевики отобрали у Ахметова отели
Пророссийские боевики в понедельник, 13 марта, «национализировали» два отеля в Донецке, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову
Об этом Politeka сообщает со ссылкой на пресс-службу компании, отвечающей за недвижимость в СКМ.
Боевики «ДНР», в частности, захватили отели «Донбасс Палас» и «Парк Инн», а их руководство было отстранено. Вместе со зданиями террористы присвоили и все оборудование.
«На протяжении трех лет военного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины отели Группы, расположенные в Донецке, продолжали работать исключительно в украинском правовом поле, обеспечивая стабильной работой и зарплатой более 200 человек», — отметили в компании.
Кроме того, согласно сообщению, ранее в этих отелях раньше проживали представители различных международных организаций — ОБСЕ, ООН, Юнисеф и т.п.
Компания Ахметова в связи с произошедшим обратилась в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу и другие ведомства, а также проинформировала международные организации.
Теги: Донбасс, Ахметов , отель, боевики, национализация
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