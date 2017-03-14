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Архив - Донецкая область

Боевики отобрали у Ахметова отели

14.03.2017 09:00
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Боевики отобрали у Ахметова отели

Пророссийские боевики в понедельник, 13 марта, «национализировали» два отеля в Донецке, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на пресс-службу компании, отвечающей за недвижимость в СКМ.

Боевики «ДНР», в частности, захватили отели «Донбасс Палас» и «Парк Инн», а их руководство было отстранено. Вместе со зданиями террористы присвоили и все оборудование.

«На протяжении трех лет военного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины отели Группы, расположенные в Донецке, продолжали работать исключительно в украинском правовом поле, обеспечивая стабильной работой и зарплатой более 200 человек», — отметили в компании.

Кроме того, согласно сообщению, ранее в этих отелях раньше проживали представители различных международных организаций — ОБСЕ, ООН, Юнисеф и т.п.

Компания Ахметова в связи с произошедшим обратилась в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу и другие ведомства, а также проинформировала международные организации.



Теги: Донбасс, Ахметов , отель, боевики, национализация
 
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