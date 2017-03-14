Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post

14.03.2017 10:10

Безперервні обстріли з боку російсько-терористичних військ уздовж лінії фронту на Донбасі погрожують численним промисловим об'єктам, пошкодження яких може викликати серйозні екологічні та гуманітарні наслідки в цілому регіоні, передає replyua.net.

Про це, як пише The Washington Post, йде мова у звіті женевської екологічної організації Zoi Environment Network і громадянського проекту Toxic Remnants of War, передає Online.ua. Експерти наголошують, що доповідь була опублікована через кілька днів після того, як ООН попередила про можливість «хімічної катастрофи» на сході України.



«Зараз битви ведуться в містах, близьких до промислових центрів, і все частіше виникає ризик, що мішенню стануть заводи. Наслідки для місцевих жителів будуть дуже серйозними», - заявив Баскут Тунчак, спеціальний доповідач ООН з питань небезпечних речовин і відходів.



Після майже трирічного конфлікту екологічні небезпеки на сході України - це не просто «забруднення навколишнього середовища промисловими підприємствами», йдеться в доповіді. Нагадаємо, українські військові заявили, що Росія створює загрозу гуманітарної та екологічної катастроф у Донецькій області.