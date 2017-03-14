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Архив - Донецкая область

Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света

14.03.2017 20:45
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Из-за ситуации в Авдеевке 11 городов и сел вокруг сидят без света

Из-за ситуации в Авдеевке без электроснабжения осталось еще 11 населенных пунктов Ясиноватского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 марта, предварительно в результате боевых действий, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Макеевская 1 - АКХЗ № 2", в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка (около 22 тыс. населения), а также до 11 населенных пунктов Ясиноватского района (3145 человек)", - говорится в сообщении.

Централизованное водоснабжение в Авдеевке осуществляется самотеком, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах составляет 20-25 градусов).

Ранее группа "ИС" сообщала, что во время обстрела боевиками Авдеевки получила ранение женщина-волонтер

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, Авдеевка, свет, АТО
 
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