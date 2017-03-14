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Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат
Протягом минулої доби в районі проведена АТО погіршилася ситуація, у зв’язку з чим захисники територіальної цілісності України зазнали нових втрат: один військовослужбовець загинув, з пораненнями до медичних закладів було доставлено ще чотирьох.
Про це інформує replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО у соціальній мережі. За даними штабу, зростання кількості обстрілів відбулося напередодні, 13 березня. Грубо порушуючи всі домовленості, проросійські найманці використовували важкі види озброєння. В загальному, протягом останніх двадцяти чотирьох годин було зафіксовано дев’яносто сім обстрілів. Для зниження вогневої активності терористів, військові України відкривали вогонь у відповідь.
Проросійські найманці відкривали вогонь на всіх напрямках. Так, під обстрілами опинилися опорні пункти в районі таких населених пунктів Павлополь, Широкіне, Гнутове, Водяне, Чермалик, що на Донецькому напрямку. А Мар’їнку бойовики обстріляли з використанням міномету.
Що стосується Донецького напрямку, т бойовики вели вогонь в районі Опитного, Авдіївки, Зайцево, Новгородського, Світлодарська, Верхньоторецького, Пісків, Кам'янки. Для відкриття вогню використовувалися міномети, кулемети, гранатомети.
Теги: Донбасс, обострение, АТО, ВСУ
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