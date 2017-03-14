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Заработал новый порядок перемещения товаров на Донбассе
Сегодня, 14 марта, вступил в силу новый порядок перемещения товаров в район или из района проведения военной спецоперации на Донбассе. Он был утвержден постановлением Кабинета министров 1 марта и опубликован в "Урядовом курьере" 4 марта.
Как отметили в КМУ, новый порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию соприкосновения и в пределах буферной зоны. Согласно документу, к процессу контроля перемещения товаров будет привлечена общественность и волонтеры.
Согласно порядку, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую Украиной территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением:
- пищевых продуктов в определении Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;
- лекарственных средств в определении Закона Украины "О лекарственных средствах" и изделий медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;
- товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимые в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) и Минэкономразвития (МЭРТ).
Также Порядок устанавливает режим перемещения угля. "Для перемещения угольной продукции Минэнергоугля направляет информацию координационному центру о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования – получателей угольной продукции. Форма соответствующего перечня определяется решением координационного центра и публикуется на официальном сайте ГФС", – говорится в документе.
"Перемещение угольной продукции через линию соприкосновения осуществляется железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда/выезда на железной дороге", – отмечается в решении Кабмина.
После заключения договора о поставках угля с поставщиками (добытчиками, переработчиками) энергогенерирующие компании направляют информацию вместе с копиями документов о совершении такой сделки в координационный центр.
Что касается гуманитарных грузов, то их перемещение возможно только организациями, утвержденными приказом Минсоцполитики. Их грузы перемещаются в первую очередь по упрощенной процедуре контроля перемещения таких грузов на временно неконтролируемую территорию.
Перемещение гуманитарных грузов международными гуманитарными организациями, которые не включены в перечень Минсоцполитики, осуществляется после проверки Минсоцполитики документов, предоставленных получателями гуманитарной помощи на признание товаров гуманитарной помощью, и после соответствующего приказа, который публикуется на официальном сайте Минсоцполитики.
Перемещение гуманитарных грузов на временно неконтролируемую территорию осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах дорожных коридоров (автомобильных и на железной дороге).
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, товар, ДНР, ЛНР, АТО, перемены, КПП
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