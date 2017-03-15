- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя16:42
- В Мариуполе появятся «Счастливые животные»16:28
- Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся16:10
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку15:50
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время14:30
- На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко14:10
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя
В связи с проведением антитеррористической операции в течение последних двух лет, на отдельных участках дорог как государственного так и местного значения увеличились нагрузки. Это привело к повреждению дорожного покрытия.
Как сообщает Службы автомобильных дорог в Запорожской области большому разрушению подверглась дорога государственного значения Мариуполь – Запорожье. Общая протяженность повреждённых участков составляет более 90 км.
Также разрушениям подверглись дороги государственного значения: Энергодар – Васильевка – Бердянск на протяжении 120 км, и Днепропетровск – Мелитополь, на протяжении 96 км.
В настоящее время поврежденные участки отремонтированы ямочным ремонтом, но текущий средний ремонт данных дорог необходимо провести в ближайшие годы.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, дорога
- Кот из Мариуполя завоевал серебряную монету
- Восстановлена «грузовая артерия» между Запорожьем и Мариуполем
- Пьяные призывники подрались под погранчастью и заставили жителей митинговать (ФОТО + ВИДЕО)
- Фотособытия недели (23 - 29 января). Люди бились в снегу и за еду
- Экстренная ситуация на дорогах Донбасса. ГАИ и МЧС просят не выезжать
- В Мариуполе появятся «Счастливые животные»16:28
- Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся16:10
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку15:50
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время14:30
- На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко14:10
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- В Мариуполе появятся «Счастливые животные»16:28
- Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся16:10
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку15:50
- Парасюк платил людям за блокаду Донбасса - полиция15:30
- Жену Джемилева грозятся выслать из Крыма, если она не примет российское гражданство15:10
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время14:30
- На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко14:10
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича