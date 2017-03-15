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Архив - Донецкая область

Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"

15.03.2017 18:50
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Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"

Замминистра внутренних дел и по совместительству руководитель Донецкой облполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети написал о продолжении "шоу имени Парасюка". По словам Аброськина, около 16 часов 15 марта "народный артист" Владимир Парасюк приехал на "редут" в Бахмут. В палатке он "привел себя в порядок": нанес грим и надел на левую руку бинт со ссылкой на главу облполиции, передает "Диалог.UA".

Аброськин сообщил, что в горбольнице Бахмута Парасюку диагностировали "потертости на локтевых суставах рук". Он иронизирует, что скоро в соцсетях появятся снимки, на которых нардеп предстанет в бинтах.



Теги: Украина, Донбасс, полиция, Аброськин, Бахмут, Парасюк
 
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