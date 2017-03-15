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Архив - Донецкая область

Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова

15.03.2017 07:59
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Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова

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Євгенія Грейс
Менеджмент готелів «Донбас Палас» і «Парк Інн» 13 березня в Донецьку був відсторонений від управління представникамисамопроголошеної «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба компанії System Capital Management, яка керувала готелями.
Окрім того повідомляється, що будинки готелів і все обладнання також були захоплені озброєними представниками «ДНР».
«Протягом 3-х років військового конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей України готелі Групи, розташовані в Донецьку, продовжували працювати виключно в українському правовому полі, забезпечуючи стабільною роботою і зарплатою понад 200 чоловік. Весь цей час готелі були місцем проживання і штабом міжнародних гуманітарних організацій, таких як ОБСЄ, ООН, ЮНІСЕФ та багатьох інших. Відсьогодні ми більше їх не контролюємо», — заявив Максим Громадцов — генеральний директор компанії ЕСТА Холдинг (галузевий холдинг, що об’єднує активи групи System Capital Management у сфері нерухомості).
Через захоплення готелів компанія звернулася до правоохоронних органів та поінформувала представників міжнародних організацій повідомлені про те, що готелі більш не працюють в рамках українського правового поля.
Акціями компанії System Capital Management володіє український бізнесмен Рінат Ахметов.

Источник Zvistka



Теги: Донбасс, Ахметов , отель, ДНР, боевики
 
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